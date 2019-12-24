إشكال داخل أحد المصارف بطرابلس على خلفية عدم قدرة الزبائن على سحب أموالهم

وقع إشكال داخل أحد ​المصارف​ في ​ساحة عبد الحميد كرامي​ في ​طرابلس​، على خلفيّة عدم قدرة الزبائن على سحب أموالهم، الأمر الّذي دَفع عددًا من أصحاب العلاقة إلى التجمّع أمام المصرف والتنديد بسياسة المصارف الجديدة.

على الفور، حضرت عناصر من ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ إلى المكان، وعملت على حفظ الأمن.