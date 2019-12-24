إشكال داخل أحد المصارف بطرابلس على خلفية عدم قدرة الزبائن على سحب أموالهم

وقع إشكال داخل أحد المصارف في ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس، على خلفيّة عدم قدرة الزبائن على سحب أموالهم، الأمر الّذي دَفع عددًا من أصحاب العلاقة إلى التجمّع أمام المصرف والتنديد بسياسة المصارف الجديدة.
على الفور، حضرت عناصر من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي إلى المكان، وعملت على حفظ الأمن.
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