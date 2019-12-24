إتهامية بيروت تصادق على قرار توقيف هدى سلوم

صادقت الهيئة الإتهامية في ​بيروت​ برئاسة القاضي ​ماهر شعيتو​ وعضوية المستشارين القاضيين جوزف بو سليمان وبلال ​عدنان بدر​ على قرار قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق بإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليها رئيسة هيئة ومدير عام إدارة السير والآليات ​هدى سلوم​.

وتجدر الإشارة الى أن قاضي التحقيق كان قد أوقف المدعى عليها سندا لمواد ورقة الطلب المنظمة من ​النيابة العامة​ الإستئنافية في بيروت (إدعاء النيابة العامة في بيروت)، وقد إستأنفت المدعى عليها المذكورة القرار أمام الهيئة الإتهامية التي ردت إستئنافها أساسا وصادقت على القرار.

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