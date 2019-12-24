تطوان.. جريمة قتل بشعة بسوق الجملة بسبب خلاف حول حمل البضائع

اهتزت مدينة تطوان، صباح اليوم الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شخص يمتهن الحمالة في سوق الجملة للخضر والفواكه في تطوان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية تعرض إلى طعنة غادرة أودت بحياته، بعد خلاف حول حمل بضائع التجار، حيث وجه إليه المشتبه فيه طعنة على مستوى القلب بالسلاح الأبيض.

ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات في مستشفى سانية الرمل في تطوان، فيما أطلقت الأجهزة الأمنية حملة لاعتقال المعني بالأمر، الذي فرا هاربا إلى وجهة مجهولة.