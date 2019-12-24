بعدما أشار إلى صغر أعين هونغ كونغ.. “فيفا” يُوقف لاعبا بحرينيا 10 مباريات

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عقوبة الإيقاف لـ10 مباريات في حق سيد مهدي باقر، لاعب المنتخب البحريني، مع تغريمه قرابة 30 ألف دولار.

ويعود سبب إيقاف مدافع منتخب البحرين، لارتكابه سلوكا عنصريا، في المواجهة التي حل خلالها البحرين ضيفا على هونغ كونغ، برسم خامس جولات المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وآسيا 2023.

وتوجه مهدي باقر، بعد نهاية المباراة، إلى جماهير هونغ كونغ، وشد طرفي عينيه في إشارة من اللاعب إلى صغر أعين مواطني شرق آسيا، وهو ما اعتبره الاتحاد الدولي سلوكا عنصريا، وإهانة في حق جمهور هونغ كونغ.

ومن المرتقب أن يستأنف الاتحاد البحريني للعبة القرار الصادر من “فيفا”، من أجل تخفيف العقوبة، والغرامة المالية للاعب البالغ من العمر 25 سنة.

يذكر أن منتخب البحرين يحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، متخلفا بفارق نقطتين عن العراق، المتصدر، بينما يأتي هونغ كونغ في الرتبة الرابعة بمجموع 5 نقاط.