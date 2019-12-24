التحاق الزميل “اسماعيل حمودي” بجامعة تازة أستاذا للعلوم السياسية

التحق الزميل اسماعيل حمودي، منذ أمس الاثنين، بالجامعة المغربية أستاذا للقانون العام والعلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات تازة، بعد مسيرة صحافية مهنية بمؤسسة “أخبار اليوم” لنحو 8 سنوات.

والأستاذ حمودي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 2018، له دراسات وأبحاث في العلوم السياسية، منشورة في مجلات علمية، وفي مراكز أبحاث مغربية وأجنبية.

وبهذه المناسبة، نهنئ في موقع “اليوم 24” الزميل اسماعيل حمودي، ونرجو له مسيرة علمية ومهنية موفقة في موقعه الجديد.