اغتصاب طفل في القصر الكبير من طرف جاره.. استغل غياب والده واغتصبه لمدة سنة

اهتز دوار “الجيزة” في جماعة “تطفت”، في القصر الكبير، مؤخرا، على وقع جريمة اغتصاب بشعة، راح ضحيتها، طفل لا يتجاوز عمره 11 سنة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطفل تعرض إلى الاغتصاب أكثر من مرة من طرف جاره، الذي دأب على اغتصابه، وتهديده بالقتل إن أخبر والده بذلك.

وأوضحت مصادر “اليوم 24” أن الطفل الضحية يعاني صدمات نفسية، ونوبات من الهلع، جراء حوادث الاغتصاب، الذي تعرض له، لاسيما بعد التهديد، والضغط، الذي كان يتعرض له من طرف جاره.

ودخلت جمعية الكرامة وحقوق الإنسان على خط القضية، وأكدت أن الطفل اعترف بتفاصيل عمليات الاغتصاب، التي تعرض لها لمدة سنة بأكملها، من طرف جاره، الذي كان يستغل غياب أسرته للاعتداء عليه جنسيا.

وكانت عناصر الدرك الملكي التابعة لقيادة “تطفت” في القصر الكبير قد ألقت القبض على المتهم، نهاية الأسبوع الماضي، بعد شكاية تقدم بها والد الضحية، ومن المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات باستئنافية طنجة، يوم 2 يناير المقبل، أولى الجلسات للنظر في هذه القضية.