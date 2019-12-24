مدافع الوداد يجري عملية جراحية بالبيضاء ويتمم علاجه في فرنسا

أجرى أشرف داري، مدافع فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، فجر اليوم الثلاثاء، عملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، وذلك على خلفية الإصابة التي تعرض لها في مباراة “الديربي” الأخيرة، أمام الرجاء البيضاوي.

وأشرف على هذه العملية الجراحية، الدكتور عبر الرزاق هيفتي، الطبيب السابق للمنتخب المغربي بالدار البيضاء، والتي تتمثل في تمزق على مستوى الأربطة، من المرجح أن تغيب اللاعب لمدة طويلة عن الملاعب.

وحسب مصادر مقربة من الفريق الأحمر، فإن داري سوف يرحل لفرنسا في الأيام القليلة المقبلة من أجل اتمام العلاج، والخضوع لحصص الترويض الطبي.

وسيحرم الوداد، من واحد من أنشط اللاعبين هذا الموسم، وسيكون مطالبا بالبحث عن بديل، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل سد الخصاص الحاصل على مستوى الخط الخلفي.