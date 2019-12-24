مانشستر يونايتد يقدم إغراءات جديدة لخطف هالاند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قدم إغراءات جديدة من أجل خطف نجم ريد بول سالزبورغ النمساوي، إيرلينغ هالاند.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مانشستر يونايتد يعرض على هالاند زيادة راتبه عشر مرات إذا وافق على القدوم إلى البريمييرليغ خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويتقاضى هالاند حاليًا راتبًا أسبوعيًا يبلغ 20 ألف إسترليني، ولكن مانشستر يونايتد عرض عليه 200 ألف إسترليني أسبوعيًا، بالإضافة إلى حوافز تتعلق بتسجيل الأهداف والفوز بالحذاء الذهبي والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبتسجيل 28 هدفا (8 منها في دوري أبطال أوروبا) خلال 22 مباراة، منذ بداية الموسم الحالي، أصبح هالاند أحد المهاجمين الأكثر تألقا في القارة العجوز.

Advertisements

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أكدت وجود شرط جزائي، في عقد هالاند مع سالزبورغ بقيمة 25 مليون يورو.

ومن جانبها، أكدت صحيفة "توتو سبورت"، فإن يوفنتوس قريب من إتمام التوقيع مع هالاند حيث أبدى النادي الإيطالي استعداده لتلبية شروط شراء اللاعب.

وأضافت أن يوفنتوس وافق على دفع 30 مليون يورو لشراء اللاعب من سالزبورغ، كما أبدى البيانكونيري استعداده لتقديم عقد بقيمة 3.5 مليون يورو في الموسم الواحد.