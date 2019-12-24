كفر قرع: اتهام شابين بقتل سليمان مصري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أمير سعيد (24 عاما) وعزمي أبو عرم (21 عاما) من قرية كفر قرع، نسبت إليهما التورط بقتل سليمان محمود مصري- أبو عيشة (50 عاما) في جريمة إطلاق نار بكفر قرع يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.

ويستدل من لائحة الاتهام أن خلفية الجريمة تعود لخلاف بين عائلة المتهمين وعائلة الضحية، وأن المتهمين نفذا الجريمة انتقاما لجريمة إطلاق النار التي وقعت يوم 20 آب/ أغسطس 2019 والتي سقط ضحيتها المرحوم يوسف سعيد (والد المتهم أمير سعيد)، وجريمة إطلاق النار التي وقعت يوم 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 والتي سقط ضحيتها قاسم غاوي، قريب عائلة المتهمين.

وجاء في لائحة الاتهام، أنه في يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 عمل الضحية سليمان المصري، وقاد جرافة في منطقة مفتوحة قريبة من مصنع البلاستيك في كفر قرع، ووصل المتهمان قرابة الساعة 14:10 إلى المنطقة بسيارة تم إلصاق لائحة ترخيص مزيفة عليها، وكان بحوزتهما بندقية وذخيرة. وقام أحد المتهمين بالخروج من السيارة وأطلق على الضحية نحو 27 رصاصة خلال قيادته الجرافة، وغالبية الرصاصات أصابت الضحية وتسببت بقتله في المكان فورا.

Advertisements

وبعد جريمة إطلاق النار، فر المتهمان من المكان بالسيارة إلى الضفة الغربية، وهناك قاما بإخفاء السيارة.

ومسبت النيابة في لائحة الاتهام كذلك للمتهمين القتل بظروف خطيرة وحيازة سلاح بطرق غير قانونية. وقدمت طلبا للمحكمة بتمديد اعتقال المتهمين لغاية إنهاء كافة الإجراءات القضائية ضدهما.