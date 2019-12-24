إصابة خطيرة بانقلاب جرار زراعي قرب عيلبون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب سائق جرار زراعي بجراح خطيرة في حادث طرق وقع على شارع رقم 806 بالقرب من قرية عيلبون، ظهر اليوم الثلاثاء.
وقدمت طواقم طبية الإسعافات الأولية للمصاب في المكان ومن ثم جرى نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء" أن "المركز تلقى بلاغًا قرابة الساعة 12:51 حول إصابة رجل (60 عامًا) جراء انقلاب جرار زراعي قرب مفرق عيلبون. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب والذي وصفت جراحه بالخطيرة، وأحيل لاستكمال العلاج في المستشفى عن طريق المروحية الطبية".
هذا، وحضرت الشرطة إلى المكان وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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