فتح مظاريف مناقصات لعدد من المشاريع وترميم مؤسسات حكومية بتعز

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

عقدت لجنة فتح المضاريف المكلفة من محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، ، برئاسة المهندس مهيب الحكيمي وكيل المحافظة للشؤون الفنية، رئيس اللجنة، جلسة علنية لفتح مضاريف مناقصات لعدد 9 من المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية وترميم مؤسسات ومكاتب حكومية بكلفة تقديرية بلغت 400 مليون ريال .



وفي الجلسة العلنية لفتح المضاريف التي عقدت بديوان عام المحافظة والذي حضرها المقاولين المتقدمين لمناقصات تلك المشاريع وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشاريع المعلن تنفيذها .

وتضمنت المشاريع ترميم ملحقات المستشفى الجمهوري وتوريد أجهزة طبية لمستشفيات الجمهوري والمستشفى السويدي بالإضافة إلى شراء وتركيب مولد بقدرة (300) كيلو فولت لهيئة مستشفى الثورة .

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كما شملت المشاريع استبدال خطوط الصرف الصحي بشارع جمال من جولة المسبح إلى جولة العواضي واستكمال سور المعهد التجاري بالحصب وتجهيزات لكلية العلوم التطبيقية وترميمها، وترميم مبنى الاستخبارات العسكرية .

هذا وستخضع تلك العطائات للتحليل الفني والمالي والقانوني، من قبل اللجنة المكلفة بذلك وسيتم الاعلان عن ارساء المناقصات للمقاولين الفائزين للبدء بالتنفيذ وفق العقود المبرمة وبحسب البرنامج الزمني المتفق عليه .

وتأتي تلك المشاريع في إطار خطة السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية واصلاح وترميم عدد من المباني الحكومية المتضررة من الحرب التي شنتها الميليشيات الانقلابية على المحافظة وغيرها من المشاريع التنموية والخدمية التي ستقوم بها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمدرجة ضمن خطتها للأعوام القادمة .