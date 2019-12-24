العاهل السعودي يبحث مع رئيس "النواب" الباكستاني التعاون البرلماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، أسد قيصر، التعاون البرلماني بين البلدين.



ووفق وكالة الأنباء السعودية، فإن العاهل السعودي استقبل اليوم رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية (مجلس النواب) برفقة عدد من أعضاء البرلمان،.

وتناول اللقاء "السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين المملكة وباكستان في المجال البرلماني".

والسعودية وباكستان لديهما علاقات وثيقة وقوية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية والثقافية.

وتوجه رئيس الوزراء عمران خان، إلى السعودية، في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه في 2018، تلتها زيارات أخرى كان أحدثها في أكتوبر/تشرين أول الماضي.