الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 فلسطينيا في الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتقلت 31 فلسطينيا الليلة الماضية، في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك مدينة القدس.

وأضاف النادي في بيان له أن من بين المعتقلين "الأديب والمفكر أحمد قطامش الذي قضى سابقا في معتقلات الاحتلال قرابة 11 عاما إضافة إلى اعتقال 14 مقدسيا غالبيتهم أسرى سابقون".

وذكر أن أصغر المعتقلين سنا الليلة الماضية هما سند طقاطقة من بيت لحم وشادي مسلم من مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا ويبلغان من العمر 16 عاما.

وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال رافقتها "اعتداءات على المواطنين، وعمليات تخريب داخل المنازل، منها منازل لأسرى سابقين".

Advertisements

واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الثلاثاء، المسجد الأقصى في القدس الشرقية، لليوم الثاني على التواصل، فيما اعتقلت سلطات الاحتلال 32 فلسطينياً بأماكن مختلفة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن 211 مستوطنا إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى صباح اليوم.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يعرف بعيد الأنوار (الحانوكاه) اليهودي الذي بدأ أمس الإثنين، ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأشارت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي سلمت 10 من المصلين في المسجد الأقصى استدعاءات للتحقيق.

وعادة ما تنتهي التحقيقات بتسليم المصلين أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى لفترات تتفاوت بين أيام وأسابيع.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى وجود ما يقارب 5 آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية بينهم 42 امرأة و200 طفل.