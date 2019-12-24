فرنسا حزينة.. أجراس "نوتردام" صامتة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لأول مرة منذ أكثر من ستة عشر عاما، كاتدرائية نوتردام العريقة تغيب عن احتفالات عيد الميلاد، بسبب أعمال الترميم الدقيقة التي تخضع لها حاليا.
هذا الصرح العظيم قبل 8 أشهر كاد أن يتحول إلى ركام، بسبب حريق ضخم التهم جزءا كبيرا منه.
ترانيم عيد الميلاد ستقام في هذا العام بكنيسة "سان جيرمان لوكسيروا" بباريس، ويترأسها بطريرك كاتدرائية نوتردام.
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