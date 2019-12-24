2019.. عام أفول أردوغان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في مارس، كانت الهزيمة موجعة؛ خسر حزب "العدالة والتنمية" مدينة إسطنبول، ورغم محاولة رجب طيب أردوغان تفادي الخسارة بطرق غير مشروعة؛ فشل الخليفة الواهم كعادته، لكن هذه المرة بدأت خيوط اللعبة تنفلت من يد أردوغان، وأن 2019 هو عام أفوله السياسي.
شكّلت خسارة العدالة والتنمية لإسطنبول البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، وتمثل القلب الاقتصادي لتركيا، ضربة موجعة للرئيس التركي، خاصة أن الحزب أزيح عن المنصب بعد سيطرة دامت 25 عاما، بدأها أردوغان رئيسا للبلدية في التسعينيات، وكانت بوابته نحو كرسي الرئاسة التركية، لكن يبدو أن معارضه أكرم إمام أوغلو الفائز بعمدية إسطنبول يسلك الطريق نفسه.
الهزيمة لم تضرب الحزب فقط، بل صدعت أواصره، بإعلان المنشقين عنه، نائب رئيس وزراء تركيا السابق علي باباجان، والرئيس السابق عبدالله جول اعتزامهما تأسيس حزب سياسي منافس، قبل إعلان رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو هو الآخر تأسيسه حزبا معارضا جديدا.
ليطفو على السطح سؤال لا مفر منه، مع نهاية عام وبداية آخر: هل يشهد العام المقبل رئيسا غير أردوغان؟
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