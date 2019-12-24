غياب الثلج يُقلق الروس في احتفالات رأس السنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كاميرا "العين الإخبارية" ترصد أجواء احتفالات العام الجديد في موسكو. غاب الثلج عن روسيا، فأقلق ذلك الروس، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية، لكن لم يثنيهم عن الاحتفال والاستمتاع بأجواء العيد.

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