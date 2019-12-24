الأمير البريطاني فيليب يخرج من المستشفى

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الأمير البريطاني فيليب

غادر الأمير البريطاني فيليب المستشفى الثلاثاء بعد إقامة استمرت أربع ليال جددت المخاوف بشأن صحة زوج الملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 98 عاما.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام بريطانية الأمير فيليب مرتديا بزة ويسير خطوات قليلة ثم يصعد في سيارة رباعية الدفع قبل انطلاقها.

ونقلت وكالة "برس أسوسييشن" البريطانية أن الأمير لم يرد على الصحافيين خلال صعوده في السيارة.

وقد حاوط عدد من الشرطيين المستشفى، كما حظي المكان بحماية ملكية.

ومن المفترض أن ينضم دوق إدنبره إلى الملكة في ساندرينغهام حيث تمضي العائلة الملكية عيد الميلاد تقليديا.

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وكان دوق إدنبره قد أدخل الجمعة إلى مستشفى إدوارد السابع في لندن لمعالجته "بسبب مشكلات صحية يعاني منها في الأساس"، على ما أفاد قصر باكينغهام متحدثا عن اجراء "احترازي".

وكان الأمير فيليب انسحب من الحياة العامة في آب/اغسطس 2017 بعدما شارك في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية منذ اعتلت زوجته العرش العام 1952. لكنه لا يزال يرافق الملكة من حين إلى آخر عندما يتمنى ذلك.

وفي حزيران/يونيو 2017، أدخل الأمير فيليب إلى المستشفى حيث أمضى ليلتين بسبب إصابته بمضاعفات متصلة بـ"مرض يعاني منه في الأساس".

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تعرض لحادث سيارة كبير عندما اصطدمت مركبته من نوع "لاند روفر" بسيارة أخرى عند الخروج من أحد مسارات دارة ساندرينغهام وانقلابها.

وهو خرج سالما من تلك الحادثة لكنه تخلى عن رخصة القيادة التي كان يملكها.