وصول 162 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة ليبيا إلى إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

نزل نحو 162 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا في ميناء تارانتو الإيطالي، وفق ما أفادت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، اليوم الثلاثاء. وأفادت المنظمة أنه تم إنقاذ المهاجرين وبينهم 50 قاصراً وخمس نساء حوامل، "من قبل فريق الإنقاذ والبحث التابع لمنظمة إس أو إس ميديتيرانيه في عمليتي إنقاذ كبيرتين في المياه الدولية قبالة ساحل ليبيا الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول)". وأفادت أنه في أول عملية، تم إنقاذ 112 شخصاً كانوا "مذعورين" على متن قارب مطاطي كان على وشك الغرق. وأضافت أنه تم انتشال 50 آخرين من قارب خشبي قبل منتصف الليل بوقت قصير "في ظل ظروف جوية وبحرية خطيرة". ولم يكن من الممكن نقلهم إلى مالطا بسبب الأحوال الجوية السيئة. وذكرت المنظمة أن السلطات الإيطالية أذنت لجميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم بالنزول في تارانتو في إطار عملية تمت الإثنين. ووصفت عمليتي الإنقاذ بأنهما كانتا "صعبتين للغاية". وأفاد منسّق عمليات البحث والإنقاذ التابعة للمنظمة على متن سفينة "أوشن فايكنغ" نيكولا ستالا، أن "أحوال الطقس تدهورت بشكل كبير ومتسارع. وكان من شأن الحالتين بكل تأكيد أن تفضيا إلى مآس لو تأخرّت المساعدة قليلاً".

