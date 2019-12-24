اعتداءات وتسريح عمال وولادة وسائل إعلام في خضم احتجاجات لبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

تتعرض وسائل الإعلام في لبنان للعديد من الأزمات من بينها، اعتداءات على صحافيين ونزاعات عمالية ونقص موارد، في خضم الاحتجاجات التي يشهدها البلد العربي الذي يمر بوقت عصيب في الوقت الذي يتشكل فيه النظام البيئي للمعلومات من جديد. وتعرضت الصحافيتان نوال بري وباولا نوفل لاعتداء أثناء تغطية الاحتجاجات، واتهمت بري مجموعة من الرجال بتحطيم كاميراتها وركلها والبصق عليها "بعد تعرضي لهجوم، قررت أن أحصل على استراحة لأنني شعرت أنه في كل مرة أغطي المظاهرات، كانت هناك معركة تنتظرني". ويكافح عشرات الصحافيين الشباب الذين ينتمون إلى جيل ما بعد الحرب، للتغلب على أزمة الموارد القليلة لوسائل الإعلام التقليدية، ويحاولون كذلك العمل باستقلالية في مشهد مسيّس بامتياز، واستنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" في بيروت بأنه تم حصار بري وكاميراتها التابعة لشبكة (إم تي في) التلفزيونية، في مبنى بوسط بيروت من قبل أتباع ميليشيا حزب الله وحركة أمل. وتعد بولا نوفل التي تعمل بجريدة النهار اللبنانية، ضحية أخرى من ضحايا الاحتجاجات، لكن حالتها أشارت إلى حراس البرلمان في منتصف ليلة 10 ديسمبر(كانون الأول) الجاري، وفقاً لما أبلغت به الشرطة، وقالت "بدأ أحدهم في الضرب على سيارتي، وكسر زجاج السيارة، وبدأ يضربني على وجهه بهراوته، أخبرته أنني صحافية، لكنه ظل يضربني". وهناك حالة مختلفة هي حالة بنيامين ريد، وهو صحافي أمريكي كان يعمل في صحيفة (ديلي ستار) اللبنانية، وقال إنه "في نهاية يوم عمل في مطلع شهر ديسمبر(كانون الأول) الجاري، تلقى رسالة بريد إلكتروني تبلغه بأنه لن يستمر في عمله". ومن الناحية الرسمية، كان السبب هو أن عقده ينتهي بنهاية العام، لكن ريد ينفي أن يكون هذا هو السبب، وأن السبب الحقيقي هو أنه تولى تنظيم أول إضراب في الصحيفة، التي تم شراؤها في عام 2010 من قبل مجموعة من رجال أعمال مقربين من رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، لعدم دفع رواتب موظفيها على مدار 6 أشهر. وأوضح "كان الهدف هو الضغط على الشركة حتى تدفع لنا مديونياتنا، لقد كتبنا خطاباً وقع عليه الجميع، كان الأمر بسيطاً للغاية ونحن منفتحون على الحوار"، وخرجت جريدة أخرى، وهي جريدة النهار التاريخية، في منتصف الشهر بغلاف أبيض، وطالبت بتبرعات للحفاظ على استمراريتها. ووفقً لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي تضع لبنان في المرتبة 101 من بين 180 دولة في حرية التعبير، فإن وسائل الإعلام مفتوحة ولكنها أيضاً مسيسة ومستقطبة للغاية، فصحف لبنان ومحطاته الإذاعية وقنواته التلفزيونية، تعمل وكأنهم متحدثين باسم الأحزاب السياسية أو رجال الأعمال. ولكن في المقابل، هناك موقع إلكتروني تم إطلاقه مؤخراً ويحظى بموارد بسيطة، يطلق عليها "ميغافون" (Megaphone)، ولا يتم تمويله من خلال أي حزب سياسي، ويقول جمال صالح (27 عاماً)أحد مؤسسي الموقع "هدفنا هو جيل الشباب، أي جيل ما بعد الحرب، الذين لا يتحدث إليهم أحد"، ويعترف بأنه تلقى رسائل إلكترونية تهديدية من الجيش الإلكتروني لأحزاب معينة، لذا فضل الحفاظ على سرية موقع صحيفته. وأكد المسؤول الإعلامي في مؤسسة سمير قصير، جاد شحرور "الشباب يحاولون تشكيل مشهد إعلامي يحترم أخلاقيات وسائل الإعلام، بغض النظر عن الانتماءات السياسية".

