لجنة فلسطينية تنتزع قراراً بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
انتزعت لجنة إعمار الخليل، أمس الإثنين، قراراً يقضي بإخلاء المستوطنين من مبنى البكري الواقع في منطقة تل الرميدة بالبلدة القديمة بالخليل، بعد صراع قانوني دام 15 عاماً في أروقة المحاكم الإسرائيلية بمختلف أنواعها. وأكد مدير اللجنة عماد حمدان، أن هذا النجاح لم يكن ليحقق دون المتابعة الحثيثة من قبل الوحدة القانونية للجنة، إيماناً منها بضرورة التصدي لكافة المحاولات الإسرائيلية السطو على الممتلكات الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأفاد محامي اللجنة توفيق جحشن، بأن المحاكم الإسرائيلية عمدت إلى اتباع منهجية التسويف والمماطلة في الإجراءات القضائية من خلال قبولها دعاوى لا تحمل شكلاً ولا مضموناً قانونياً، بهدف إطالة أمد مكوث المستوطنين في المبنى وثني لجنة إعمار الخليل عن المطالبة به. وأضاف أنه "بعد كافة هذه المقارعات القضائية التي استمرت 15 عاماً، أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً برد استئناف المستوطنين وإخلائهم، وتغريمهم عن الفترة التي مكثوا فيها في المبنى".
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