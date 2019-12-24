عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجراءات أمنية مشددة لمواجهة مسيرات قانون الجنسية بالهند

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

عززت السلطات الهندية الإجراءات الأمنية وأوقفت خدمة الإنترنت في أماكن عدة، اليوم الثلاثاء، مع اعتزام أعضاء في الحزب الحاكم الخروج في مسيرات تأييد لقانون الجنسية رغم تصاعد الاحتجاجات الرافضة له على مستوى البلاد.

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وذكر مسؤول من وزارة الداخلية أن ”الحكومة تتوقع من كل مسؤولي الأمن في الولايات العمل عشية عيد الميلاد وخلال أسبوع العطلات“.

وقال مسؤول أمني بارز في نيودلهي ”نريد من الشرطة منع انتشار العنف، لكننا ندرك كذلك أن الوضع قد يخرج عن السيطرة لذلك سننشر قوات الأمن في الأسواق والأماكن العامة“.

ومن المقرر خروج 20 مسيرة على الأقل سواء لتأييد أو لمعارضة قانون الجنسية في مدن مختلفة، ويستخدم المتظاهرون من الجانبين مواقع التواصل الاجتماعي لتشجيع الناس على الخروج في عيد الميلاد.