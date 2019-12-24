الجيش الصومالى يُعلن مقتل 6 من مسلحى حركة "الشباب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الصومالى يعلن مقتل 6 من مسلحى حركة الشباب

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعلن مسؤول بالجيش الصومالى مقتل 6 من مسلحى حركة (الشباب) المتشددة فى هجوم مضاد للقوات عقب شن الحركة هجوما على قاعدة عسكرية بجنوب غرب البلاد.



وقال الكولونيل أحمد يوسف - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - إن القوات نفذت انسحابا تكتيكيا وسط قصف مدفعى عنيف قبل أن تتمكن لاحقا من استعادة السيطرة على القاعدة وإجبار مسلحى الحركة على الانسحاب.

وكانت حركة "الشباب" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم مؤكدة مقتل وإصابة أكثر من 30 جنديا.