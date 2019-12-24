إيران تسعى لإقناع ترامب بـ"فتوى" لرفع العقوبات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية إن بلاده مستعدة لصياغة وثيقة تنفي فيها طهران امتلاكها أسلحة نووية، وتؤكد أن أغراض البرنامج النووي الإيراني سلمية.



وأوضح موقع راديو فردا نقلا عن "وكالة أنباء مهر" الحكومية، أن علي أكبر صالحي قال في مؤتمر صحفي "إن الفكرة هي أن يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات المفروضة على إيران، وأن تعلن طهران بالمقابل أنها لن تحاول الحصول على الأسلحة النووية.

وتابع صالحي أن "الرئيس يمكنه التوقيع على فتوى من المرشد الأعلى لحظر الأسلحة النووية، وأن دول مجموعة الخمسة زائد واحد يمكنها أيضا التوقيع على الوثيقة حتى يمكن رفع العقوبات.

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وكانت دول مجموعة الخمسة زائد واحد قد وقعت مع إيران اتفاقية في العام 2015، لفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية.

وفي 2018 قرر الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاقية، وفرض عقوبات أميركية على طهران، مطالبا باتفاق نووي أفضل، وتوقف طهران عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى في المنطقة.

ووفقا للموقع كشف صالحي أن مفاوضات الرئيس حسن روحاني مع نظيره الياباني الأسبوع الماضي في طوكيو، كانت تتعلق بنفس فكرة التوقيع على وثيقة جديدة.

ولم يقدم المسؤول الإيراني تفاصيل أكثر، مشيرا إلى أنه ليس على علم بتفاصيل المحادثات التي جرت بين الجانبين.