عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفاة راكب أمريكى فور هبوط طائرته بمطار القاهرة الدولى

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

توفي راكب أمريكى الجنسية فور هبوط الطائرة القادمة من باريس، بمطار القاهرة الدولى، اليوم الثلاثاء، نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث تم نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة، قد تلقى إشارة من قائد الطائرة التابعة لشركة "إير فرانس القادمة" من باريس، تفيد بتعرض راكب لأزمة صحية مفاجئة أثناء الرحلة ومشتبه في وفاته، والراكب أمريكى من أصل مصري 65 عامًا، كان يعاني من عدة أمراض خطيرة، وقادم من أمريكا ترانزيت باريس.

وعلى الفور أمر الدكتور حازم حسين، مدير عام الحجر الصحى بمطار القاهرة، بتجهيز سيارة إسعاف بأرض المهبط، وبالكشف على الراكب تبين أنه فارق الحياة من قبل الهبوط، وتم نقل جثمان الراكب إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وإبلاغ أسرته.