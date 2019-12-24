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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إيطاليا: الوضع في ليبيا اليوم يشبه سوريا
الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
قال وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل نقلته فضائية "العربية"، أن الوضع في ليبيا اليوم يشبه الوضع في سوريا.
يذكر أن وزير الخارجية الإيطالى انتقد، مذكرتى التفاهم التى وقعها رئيس حكومة الوفاق الليبية والرئيس التركى رجب طيب أردوغان، تمثلان مشكلة بالنسبة لبلدين من دول الاتحاد الأوروبى، كما تمثلان حساسية أيضًا بالنسبة للاتحاد بأكمله.
وأشار دى مايو، إلى أن إيطاليا فقدت تأثيرها فى ليبيا، مشددا على أنه حان الوقت لأن تلعب روما دورها الطبيعى فى هذا الملف.
وأكد دى مايو، أن إيطاليا تعيين مبعوث خاص إلى ليبيا من أجل "إقامة علاقة سياسية، متواصلة ومكثفة مع جميع الأطراف الليبية".
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