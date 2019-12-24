العثور على كميات من الأسلحة والذخيرة من مخلفات الإرهابيين بسوريا

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن السلطات السورية عثرت على أسلحة وذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية، كانت مخبأة فى بئر بمحيط قرية "السعن الأسود" بريف حمص الشمالى. ونقلت الوكالة عن مصدر فى الجهات المختصة، لم تسمه، القول إنه من خلال المتابعة الأمنية المستمرة لاستكمال أعمال تأمين المناطق المطهرة من الإرهاب؛ حفاظا على حياة المدنيين عُثر على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية كانت مخبأة فى بئر عمقها 35 مترا فى مزارع قرية "السعن الأسود" بمنطقة "تلبيسة" فى ريف حمص الشمالى. وأضاف المصدر، أن الأسلحة المضبوطة شملت "رشاشات متوسطة وقنابل يدوية وصواريخ محمولة على الكتف وبنادق آلية بعضها أمريكى الصنع، إضافة لرشاش دوشكا وقذائف "أر.بى.جى" مع حشواتها وقذائف هاون، وأجهزة اتصال ومذخرات ومناظير ليلية وذخائر بمختلف العيارات". وعثرت الجهات المختصة، أمس، بريف القنيطرة على ذخائر متنوعة بكميات كبيرة وقذائف هاون عيار 120 مم وصواريخ ورشاشات متوسطة وثقيلة 37 مم وقاعدة إطلاق رشاش رباعى وألغام فردية صناعة إسرائيلية وأخرى مضادة للدبابات وقنابل وعبوات ناسفة صناعة محلية وأقنعة واقية من الغازات، كما فككت عناصر الهندسة عددا كبيرا من الألغام الفردية والمضادة للدروع كانت مزروعة فى الأراضى الزراعية.

