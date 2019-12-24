العراق .. المتظاهرون يقطعون الطرقات إحتجاجاً على ترشيح مسؤول سابق لرئاسة الحكومة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قطع المتظاهرون العراقيون اليوم الثلاثاء، قطع الطرقات بالتزامن مع إستمرار إغلاق غالبية الدوائر الرسمية في جنوب العراق، احتجاجا على ترشيح رئيس وزراء سبق أن كان جزءا من السلطة.



وقالت مصادر عراقية، أن المتظاهرين أغلقوا الطرقات المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير لعدة ساعات، وذلك بعد أن تم تداول ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الوزراء .

وقطعت أيضا الطرقات في الناصرية والديوانية والحلة والكوت والنجف جنوبا، فيما أدت الإضرابات إلى منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإغلاق أبواب المدارس.

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ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأمريكيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

ويندد هؤلاء بانعدام أي نهوض اقتصادي منذ 16 عاما، بعدما تبخرت نصف العائدات النفطية خلال تلك السنوات في جيوب السياسيين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد، على حد قولهم.

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم عمليات الخطف والاغتيال، وتبدو السلطة مشلولة وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصا وإصابة 25 ألفا آخرين بجروح.

ويفترض أن يلتئم البرلمان اليوم الثلاثاء لمناقشة قانون جديد للانتخابات، يفترض أن يمهد الطريق أمام التغيير المنشود، بعدما فشل في ذلك يوم أمس لعدم اكتمال النصاب