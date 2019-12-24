عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات الأفغانية تحرر شيرزاد من قبضة طالبان

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أعن حاكم مقاطعة "شيرزاد" موبارس خادم، اليوم الثلاثاء، تحرير المقاطعة بالكامل من قبضة حركة "طالبان" الإرهابية بعد عملية عسكرية استمرت شهرين.



ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، عن خادم قوله إن المناطق التي تم تحريرها كانت تخضع لسيطرة الحركة المتمردة على مدار العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية مستعدة للرد على أي هجوم تعتزم "طالبان" شنه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن طالبان تكبدت خسائر فادحة خلال العملية العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل هذه الخسائر أو أعداد الضحايا الذين سقطوا من الجانبين خلال القتال.