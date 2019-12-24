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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتصام أمام مصرف لبنان فى الحمرا.. واستمرار المظاهرات ضد دياب الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 اعتصم عشرات الطلاب أمام مصرف لبنان في الحمرا، اليوم الثلاثاء، بدعوة من تجمع طلاب لبنان، منددين بالسياسة المالية الاقتصادية المتبعة، ودعوا إلى التغيير.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأن المتظاهرون طالبوا بتغيير تلك السياسة، مؤكدين رفضهم لدفع الضرائب. Advertisements وشدد المتظاهرون رفضهم لدفع الضرائب، مطالبين بضريبة على الأرباح والتأمين. ومازالت المظاهرات مستمرة فى الشوارع والمدن اللبنانية، اعتراضا على تسمية حسان دياب لرئاسة الحكومة الجديدة. من جانب آخر، قررت كنائس في الكويت، اقتصار مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد، غدا الأربعاء، على الصلوات التقليدية، تضامنا مع الشعب اللبناني الذي يعيش منذ نحو شهرين احتجاجات ومظاهرات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

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