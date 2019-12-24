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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش يذكر أردوغان بإنه كان يترأس منظمة التعاون الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ذكّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور، أنور قرقاش، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإنه كان يترأس منظمة التعاون الإسلامي قبل أن تتسلم المملكة العربية السعودية رئاستها هذا العام .
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، "غريبٌ ... أن تترأس منظمة كبيرة كمنظمة التعاون الإسلامي لسنوات عدة دون أن تشكو من فعاليتها أو أدائها وفور انتهاء رئاستك تبدأ شكواك".
وأضاف "وتتمادى إثر ذلك وتسعى إلى تبني سياسة إجتماعات المحاور والاستقطاب".
وتزامن تسلم المملكة العربية السعودية هذا العام لرئاسة المنظمة الإسلامية قيام تركيا بالتأمر مع إيران وقطر لتنظيم قمة إسلامية في ماليزيا بعيداً عن المنظمة، لكن هذه القمة فشلت بسبب رفض زعماء العالم الإسلامي المشاركة فيها
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