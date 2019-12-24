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فرنسا تشن هجوما بطائرة بدون طيار ضد إرهابيين في هذا البلد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرنسا تشن هجوما بطائرة بدون طيار ضد إرهابيين في هذا البلد

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

قالت القوات المسلحة الفرنسية أمس الاثنين، إنها شنت غارة جوية بطائرة بدون طيار لاستهداف إرهابيين في مالي، وهى أول عملية من نوعها.

قالت القوات المسلحة في بيان نشر أمس، إنه تم تنفيذ الهجوم بطائرة بدون طيار في نهاية الأسبوع، حيث قتل سبعة إرهابيين على بعد 150 كيلومترا من مدينة موبتي.

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وأضاف البيان "هذه أول غارة يتم شنها بطائرات عسكرية بدون طيار."

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت أن القوات الفرنسية "حيدت" 33 إرهابيا في منطقة موبتي بوسط مالي.

تمتلك فرنسا قوة تضم 4500 جندي، تحارب الجهاديين في منطقة الساحل منذ 2013.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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