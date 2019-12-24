عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحدثت عن التحرش الجنسي.. السعودية شوق محمد تتعرض للهجوم

الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

أحدثت الفاشينيستا السعودية شوق محمد، جدلاً واسعاً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على أحاديث التحرش في مهرجان ”ميدل بيست“ بالرياض، بقولها إن من يقلن إنهن تعرضن للتحرش ”قليلات أدب“ ومن تحترم نفسها تُحترم من غيرها.



وأضافت في ردها على بعض المتابعين خلال بث مباشر مؤخرا: ”هناك بعض الفتيات يذهبن ويرغبن في أن يتحرش أحد بهن، فالمحترمة تحترم، وأنا ذهبت ولم أتعرض لأية مضايقات أو تحرش وانبسطت“.

لكن ما إن انتشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى هاجمها رواد هذه المواقع، الذين دشنوا هاشتاغ بعنوان #اخرسي_شوق_محمد“، معلنين رفضهم لمثل هذه التصريحات، ومستشهدين ببعض الوقائع التي تعرضت فيها الفتيات للتحرش.

فقالت لها مغردة تحت حساب ”همسي حكاية“: ”لبسنا عباءة ونقاب وما اسلمنا من تحرش، بخلونك وانتي مفصخة“.

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واستشهد معلق آخر بصورة ترصد التحرش في حفل ”ميدل بيست“ قائلا: ‏“تحرش بفتاة فى ميدل بيست وأمام الناس، ياساتر يارب ارحمني يارب“.

وتابعت أخرى: ‏“ما أحد يبي نظرتك السقيمة، ما في بنت أو مخلوق طبيعي بالحياة يرضى بالتحرش وينتظره، يا جاهلة لو فيك خير راعي الـ ٩٩٪ من البنات اللي راحوا وتعرضوا للمضايقات بأي صورة كانت، ولو مرة انصفي اللي من نفس جنسك ولا تلمعين حقيقة…“.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع أثارت غضبا في المجتمع السعودي، إذ أظهرت الفيديوهات حالات تحرش في مهرجان ”ميدل بيست“.

وقالت ناشطة سعودية كانت في فعالية مهرجان ”ميدل بيست“ عبر مقطع فيديو متداول: ”من أمس وانا أعاني نفسيا، تعبنا وحنا نمشي نضربكم، تربية أهلكم راحت ع الفاضي وانصح البنات ما يروحون“.

ويُعد مهرجان ”ميدل بيست“ الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات ”موسم الرياض“. وهي المرة الأولى التي يتمكن فيها السعوديون من الاستمتاع بالعديد من المظاهر المختلفة في الثقافة والفنون والموسيقى في المملكة.

وتستضيف العاصمة الرياض المهرجان الذي تقام فعالياته في خمسة مسارح، بقدرة استيعابية تصل إلى 200 ألف شخص، ويضم عددا كبيرا من النجوم العالميين.