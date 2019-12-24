«فورين بوليسي»: على عكس مايبدو.. روسيا تتجه نحو الخسارة في الشرق الأوسط والعالم

- شريف الجنيدي

نشرت مجلة "فروين بوليسي" الأمريكية تقريراً نفت فيه مايبدو لبعض المراقبين والمحليين السياسيين نجاحاً لروسيا بزعامة الرئيس فلاديمير بوتين وسعيه لتحدي المصالح الأمريكية والغربية.

وقالت المجلة إنه على عكس ما يظن البعض بأنه نجاح لـ "روسيا بوتين"، فإن هذا النجاح ليس سوى "مغامرات باهظة التكاليف"، مشيرة إلى "الدب الروسي" يحاول الاستفادة من نفوذ الاتحاد السوفيتي واستثمارات في السابق.

وأشارت المجلة إلى أن الغرب ينظر إلى روسيا حالياً على أنها عادت إلى مكانتها مجدداً كقوة عظمى، كما أن بعض السياسين الروس وجهوا رسائل إلى الغرب مفادها أنه من الأفضل له أن يعتاد على عودة بلادهم إلى الظهور.

ولفت التقرير إلى أن الأمر الواقع مخالف لذلك تماماً، موضحاً أن الناتج المحلي لروسيا أكبر قليلاً من الناتج المحلي لإسبانيا، والتي تقل عدد سكانها عن ثلث سكان روسيا، فضلاً عن أن الميزانية العسكرية لروسيا أقل من عُشر الميزانية العسكرية للولايات المتحدة، أي تعادل خُمس ميزانية الصين العسكرية، وأقل من اليابان.

أزمة سوريا

وعن الأزمة السورية، أفاد التقرير بأن نجاحات روسيا في سوريا أمر مبالغ فيه، موضحاً أن بوتين نجح في الاستفادة من تذبذب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بشأن التدخل العسكري في سوريا، وهو الأمر الذي جعله يسبق بخطوات في الصراع لاحقاً.

وأشار التقرير إلى أنه من الممكن ألا يكون تذبذب أوباما بشأن سوريا هو سبب تفوق بوتين في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ عام 2011، لافتاً إلى أن سوريا هي الشريك الاستراتيجي لروسيا منذ عام 1956.

وأكد التقرير أن الأمر أكبر من كونه صراعاً مع الولايات المتحدة، حيث أن بوتين حرص على حماية هذا الاستثمار الاستراتيجي طويل الأمد، بالإضافة إلى أن الرئيس الروسي رأى أن سقوط بشار الأسد إما سيسفر عن فوضى كبيرة في البلاد، أو سينتج عنه سيطرة الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن أي من النتيجتين ستكون ضربة قوية لروسيا.

ولفت إلى أن النقطة الأكثر أهمية هي أن إيران ومليشيات حزب الله اللبناني قاتلوا في سوريا لأهداف خاصة بهم وليس بتوجيه من روسيا، وأن مستقبل البلاد لا يعكس بأي حال من الأحوال رؤية روسيا.

وأضاف التقرير أن عدد كبير من عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني قد قتلوا في سوريا، وبالتأكيد لن يسمحوا مستقبلاً لروسيا بتشكيل هوية سوريا السياسية منفردة، وهو ما يؤكد أن روسيا لم تفز فعلاً في سوريا.

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وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن تكلفة إعادة إعمار سوريا ستصل إلى 250 مليار دولار، ما يعادل 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لسوريا لعام 2010، وهو ما يتجاوز بمراحل ما تستطيع روسيا تحمله.

روسيا ستخسر في ليبيا

ويقول التقرير أن مكاسب روسيا في الشرق الأوسط مبالغ فيها، إذا أضفنا تدخل موسكو في الصراع في ليبيا وسعيها نحو فرض نفوذها في البلاد.

ويقول التقرير إن سبل إعادة النظام وتحقيق النفوذ في ليبيا، المنقسمة بين حكومتين إحداهما بقيادة خليفة حفتر، والأخرى بزعامة فايز السراج وعدد من المليشيات المسلحة، لن يكون إلا سوى جهد ضائع في النهاية.

شبه جزيرة القرم

يقول التقرير إن روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعم المتمردين في شرق أوكرانيا، حوّل موسكو إلى عدو لدود بالنسبة لكييف.

وأشار إلى أن أوكرانيا حالياً تقف مع الغرب حتى لو كان على حساب انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف التقرير أن القومية الأوكرانية المعاصرة أصبح لها جوانب كثيرة، أهمها المشاعر المعادية لروسيا.

الصين تتفوق على روسيا

تسببت الصين في تآكل التفوق الروسي، خاصة في المجال الاقتصادي، حيث أصبت بكين هي مصدر الاستثمار والشريك التجاري الرئيسي في منطقة آسيا الوسطى.

ويقول التقرير أن أهم علامات التفوق هو تدفق الجزء الأكبر من النفط والغاز في آسيا الوسطى شرقًا إلى الصين، بدلًا من الشمال إلى روسيا، وذلك عبر خطوط الأنابيب التي شيدتها الصين.