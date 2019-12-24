مقتل سبعة عسكريين أفغان في هجوم جديد لحركة طالبان في ولاية بلخ

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أنّ "إرهابيين" هاجموا قاعدة عسكرية مشتركة في منطقة دولت آباد في ولاية بلخ بشمال أفغانستان بالقرب من الحدود مع أوزبكستان". والقاعدة تستخدم مناصفة بين الجيش والإدارة الوطنية للأمن أي الاستخبارات الأفغانية.
وأوضحت في بيان، أنّ "نتيجة لهذا الهجوم، قُتل سبعة جنود في الجيش الأفغاني وجُرح ثلاثة آخرون. كذلك أُصيب ثلاثة من موظّفي المديرية الوطنية للأمن بجروح".
من جهته، لفت المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، إلى أنّ "عشرين جنديًّا قُتلوا في الهجوم بينهم قائد"، منوّهًا إلى "ستة جنود أُصيبوا وأسَرنا أربعة آخرين وسيطرنا على القاعدة العسكرية".
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