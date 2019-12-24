عبداللهيان: ليس أمام السعودية سوى إعادة العلاقات الطبيعية مع إيران

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبداللهيان، "أنّنا دائمًا نرحّب ببناء علاقات جيّدة وحسن الجوار مع جارتنا السعودية، ونعتقد أن السعوديين ليس أمامهم سوى إعادة العلاقات الطبيعيّة مع إيران".
ولفت خلال لقائه مجموعة من طلاب وأعضاء منظمة "ساساكاواي" اليابانية للسلام، الّذين يقيمون حاليًّا بدعوة من وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، إلى "العلاقات الوديّة الّتي يصل عمرها لتسعين عام بين إيران واليابان"، مبيّنًا أنّ "هناك طاقات كبيرة ووافرة لتعزيز هذه العلاقات"، مركّزًا على "أهميّة ومكانة اليابان لدى السياسات الخارجيّة لإيران".
ووَصف عبداللهيان، التحولات الدولية بـ"السريعة وذات منحدر حاد، وأكثر سرعة بأضعاف من الحلول السياسيّة والإقليميّة والدوليّة"، مشيرًا إلى أنّ "الصراعات الموجودة في غرب آسيا وبعض الدول في أميركا اللاتينية والآسيويّة هي نتيجة للتدخلات العسكريّة والسياسيّة للولايات المتحدة الأميركية الّتي ترمي إلى الإستيلاء على الثروات ومصادر الطاقة". وأوضح أنّ "بعض الدول العربية بما فيها السعودية تلعب دورًا سلبيًّا في المنطقة، عبر مواكبتها للمنحدر الحاد للسياسات الخاطئة والإنفاصالية للإستعمار".
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