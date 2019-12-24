اردوغان بحث مع جونسون بالعلاقات الثنائية والوضع في سوريا وليبيا

أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أجرى مكالمة هاتفيّة مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون".
وأوضحت في بيان، أنّ "اردوغان بحث مع جونسون بالعلاقات الثنائية بين البلدين، والمسائل الإقليميّة وفي طليعتها ليبيا وسوريا".
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