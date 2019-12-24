إنخفاض إعداد المواليد في اليابان بنسبة 5.9 بالمئة

أعلنت ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في ​اليابان​، أن "عدد المواليد في البلاد هذا العام انخفض بنحو 900 ألف مولود، أي بنسبة 5.9 بالمئة، بينما فاقت الوفيات عدد المواليد هذا العام بفارق 512 ألفا وهذه المرة الأولى التي يكون الفارق فيها أكبر من 500 ألف حيث جرى تسجيل ولادة 864 ألف طفل فقط، بينما بلغ عدد المواليد العام الماضي 918 ألفا"، موضحة أن "هذا هو أكبر انخفاض في عدد المواليد منذ عام 1975، ومن أسبابه تناقص أعداد النساء بين سن 25 و39 عاما".

وتحرص اليابان على تجنب تراجع عدد السكان إلى ما دون 100 مليون مقارنة مع 127 مليون حاليا. وتحتاج الهياكل الاقتصادية المتقدمة عادة معدل مواليد يدور حول 2.1 طفل لكل امرأة من أجل الحفاظ على استقرار التركيبة السكانية.