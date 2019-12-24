المرصد: مقتل 8 مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب

أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا تؤوي نازحين، مشيرا الى أن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب الشرقي وأن القتلى نازحون لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها.
ولفت الى أن "قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن معرة النعمان"، مشيرا الى أن "الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا اليوم السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة".
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