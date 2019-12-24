المرصد: مقتل 8 مدنيين بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية على إدلب

أفاد مدير ​المرصد السوري لحقوق الإنسان​، رامي عبدالرحمن عن مقتل ثمانية ​مدنيين​ على الأقل بينهم خمسة أطفال في غارات جوية روسية استهدفت قرية في شمال غرب ​سوريا​ تؤوي نازحين، مشيرا الى أن الغارات استهدفت قرية جوباس على أطراف بلدة سراقب في ​ريف إدلب​ الشرقي وأن القتلى ​نازحون​ لجأوا إلى مدرسة القرية ونواحيها.

ولفت الى أن "قوات النظام تبعد الآن أربعة كيلومترات عن ​معرة النعمان​"، مشيرا الى أن "الجهاديين والمقاتلين المعارضين استعادوا اليوم السيطرة على قرية تل مناس وقرية أخرى مجاورة".