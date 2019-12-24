سلطات الولايات المتحدة تستدعي سفيرها من زامبيا

أفاد مصدر في السفارة الأميركية في زامبيا لوكالة الصحافة الفرنسية أن "الولايات المتحدة استدعت سفيرها في زامبيا بعد أن طلب رئيس البلاد إدغار لونغو إزاحته لانتقاده حكما قضائيا بسجن رجلين مثليي الجنس"، مشيرا الى أن "لونغو لا يريد العمل مع الرجل، لذا لا معنى لبقائه هنا، ولذا فان واشنطن تريد عودة سفيرها ولا نتوقع أن يتم تعيين بديل عنه قريبا".
وتعرّض السفير الأميركي دانيال فوت لانتقادات شديدة بعد أن أعرب الشهر الماضي عن استيائه من الحكم الذي قضى بسجن الرجلين لمدة 15 عاما بسبب مثليتهما الجنسية، وحض الحكومة على مراجعة القوانين التي تتضمن تمييزا.
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