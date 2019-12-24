سلطات الولايات المتحدة تستدعي سفيرها من زامبيا

أفاد مصدر في ​السفارة الأميركية​ في ​زامبيا​ لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن "​الولايات المتحدة​ استدعت سفيرها في زامبيا بعد أن طلب رئيس البلاد إدغار لونغو إزاحته لانتقاده حكما قضائيا بسجن رجلين ​مثليي الجنس​"، مشيرا الى أن "لونغو لا يريد العمل مع الرجل، لذا لا معنى لبقائه هنا، ولذا فان ​واشنطن​ تريد عودة سفيرها ولا نتوقع أن يتم تعيين بديل عنه قريبا".

وتعرّض ​السفير الأميركي​ دانيال فوت لانتقادات شديدة بعد أن أعرب الشهر الماضي عن استيائه من الحكم الذي قضى بسجن الرجلين لمدة 15 عاما بسبب مثليتهما الجنسية، وحض ​الحكومة​ على مراجعة القوانين التي تتضمن تمييزا.