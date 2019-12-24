الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز 8 سفن نفطية في عرض البحر

اتهمت جماعة الحوثي اليمنية التحالف العربي باحتجاز 8 سفن نفطية في عرض البحر، غربي البلاد.
وقالت شركة النفط (مقرها صنعاء وتخضع لسلطة الحوثيين)، في بيان صحفي، إن التحالف العربي "أضاف سفينة نفطية أخرى إلى السفن التي احتجزها سابقا، ليرتفع عدد السفن المحتجزة إلى 8 محملة بمواد البنزين والديزل".
وأضاف البيان أن "الكميات الموجودة على متن السفن المحتجزة في البحر، تصل إلى أكثر من 88 ألف طن بنزين، ونحو 128 ألف طن من الديزل". ولفت إلى أن "السفن المحتجزة حاصلة على تصاريح للدخول إلى ميناء الحديدة".
واعتبر البيان أن التحالف العربي "يمعن بسياسة احتجاز السفن النفطية في تضييق الخناق على المواطنين وزيادة معاناتهم".
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