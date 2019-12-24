وصول 162 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة ليبيا إلى إيطاليا

أفادت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية أن نحو 162 مهاجراً تم إنقاذهم قبالة سواحل ​ليبيا​، وصلوا الى ميناء تارانتو الإيطالي، موضحة أنه "تم إنقاذ ​المهاجرين​ وبينهم 50 قاصراً وخمس نساء حوامل، من قبل فريق الإنقاذ والبحث التابع للمنظمة في عمليتي إنقاذ كبيرتين في ​المياه​ الدولية قبالة ساحل ليبيا الجمعة 20 كانون الأول".

ولفتت الى أنه "في أول عملية، تم إنقاذ 112 شخصًا كانوا مذعورين على متن قارب مطاطي كان على وشك الغرق، كما تم انتشال 50 آخرين من قارب خشبي قبل منتصف الليل بوقت قصير في ظل ظروف جوية وبحرية خطيرة، ولم يكن من الممكن نقلهم إلى ​مالطا​ بسبب ​الأحوال الجوية​ السيئة"، مشيرة الى أن "السلطات الإيطالية أذنت لجميع المهاجرين الذين تم إنقاذهم بالنزول في تارانتو في إطار عملية تمت يوم أمس".