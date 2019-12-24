البابا: المغارة هي كإنجيل حيّ تحمل الإنجيل في البيوت والمدارس وأماكن العمل والتلاقي

اشار ​البابا فرنسيس​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "المغارة هي ك​إنجيل​ حيّ: تحمل ​الإنجيل​ في البيوت و​المدارس​ وأماكن العمل والتلاقي، و​المستشفيات​ ودور العناية والسجون والساحات".

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