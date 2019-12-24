النشرة: توقيف شخصين في كفرحتى ليلا حاولا سرقة سيارة

اشار مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​، الى انه "بتاريخ 24/12/2019 عند ​الساعة​ 2:40 دقيقة صباحاً توجهت ​سيارة​ مشبوهة كيا سوداء عليها نمر مزورة الى وسط البلدة، حيث تمت متابعتها من قبل عناصر بلدية كفرحتى، حيث ترجل منها شخصان ملثمان "ع .ا." و" ه. ز." وهما من خارج البلدة، وقد حاولا فتح احدى السيارات المتوقفة على جانب الطريق قرب المسجد فتم اعتراضهما ومطاردتهما مما ادى الى توقيفهما وتسليمهما ل​مخابرات الجيش اللبناني​".

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