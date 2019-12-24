الراعي تلقى اتصالات من بري ودريان وجعجع مهنئين بالاعياد

تلقى ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ سلسلة من ​الاتصالات​ الهاتفية مهنئة بالاعياد المجيدة، أبرزها من رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، رئيس حزب القوات ال​لبنان​ية ​سمير جعجع​ والنائبة ​ستريدا جعجع​.

وكانت مناسبة عرضت فيها آخر التطورات وما آلت اليه الأوضاع في لبنان، وكان تأكيد على "ضرورة تعاون الجميع بمسؤولية كبرى أمام التدهور الحاصل للخروج من ​الأزمة​".



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