ابو مرعي يرفع صورة الرئيس المكلف حسان دياب في الهلالية

رفع رجل الاعمال السيد مرعي أبو مرعي، صورة كبيرة للرئيس المكلف ب​تشكيل الحكومة​ الدكتور ​حسان دياب​، وذلك على مبنى "مؤسسة ابو مرعي الخيرية" في ​الهلالية​ - صيدا وقد كتب عليها (انت مستقل.. انت للجميع.. نحن معك)، في رسالة دعم وتأييد لجهوده المبذولة في تشكيل الحكومة العتيدة بعد الازمة السياسية والاقتصادية والمعيشية الخانقة التي عصفت في ​لبنان​، وبعد ٦٩ يوما على بدء "​الحراك الشعبي​" الذي اعلن ابو مرعي تأييده لمطالبه المحقة في تشكيل حكومة انقاذ ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين واستعادة الاموال المنهوبة.

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