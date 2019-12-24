المشنوق لولايتي: شكراً لأنّك أعلنتَ الترشيح الإيراني لحسّان دياب

ردّ النائب ​نهاد المشنوق​ على كلام مستشار المرشد ال​إيران​ي للشؤون الدولية، ​علي أكبر ولايتي​، قائلاً له: "نشكر السيد علي ولايتي على تبنّيه الرئيس المكلّف الدكتور حسّان دياب. لقد أزال عن ظهرنا حمل اتّهامه بأنّه مرشّح إيران. ودفاع مستشار المرشد الإيراني عنه إعلان واضح وصريح بأنّه يمثّل من كلّفوه، ولا يمثّل ال​لبنان​يين ولا أبناء ​بيروت​ ولا أهل السنّة".

وتابع في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "أما نبوءته عن تضاؤل ​التظاهرات​، فعليه ألا يخلط بين لبنان وإيران، حيث قتل نظامه 1500 من الثوّار".

واشار المشنوق الى انه "في لبنان، ​الجيش​ و​قوى الأمن​، من أبناء الشعب، ويحمون ​المتظاهرين​ بحكمة ووطنية قيادتيهما، و​الثورة​ ستزداد توهّجاً في ظلّ رئيس مكلّف غريب عن أهله".