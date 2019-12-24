الصفدي: يبقى الأمل أكبر بأننا سنتخطّى هذه المرحلة وسينهض لبنان من جديد

اشار الوزير السابق ​محمد الصفدي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ربما هي المرحلة الأصعب التي يمر بها ​لبنان​ منذ ​الاستقلال​ على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية، ولكن يبقى الأمل أكبر بأننا سنتخطّى هذه المرحلة وسينهض لبنان من جديد. نتمنى للبنان واللبنانيين أعيادا مجيدة وعاما يحمل الانفراجات".

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