اشارت مصادر متابعة لقناة "otv" الى ان الرئيس المكلف ​حسان دياب​ يزور ​قصر بعبدا​ اليوم ليضع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في صورة استشاراته النيابية. وذكرت المصادر المتابعة بأنه من المبكر الدخول باسماء الوزراء، إنما هناك كلام حول مواصفاتهم وعددهم والحقائب الاساسية والوازنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر otv: من المبكر الدخول باسماء الوزراء إنما هناك كلام حول مواصفاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.