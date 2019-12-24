وردة: عسى ان تولد مع ولادة يسوع المسيح الآمال والحلول لوطننا

توجه الوزير السابق ​سليم وردة​، بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح من ال​لبنان​يين عامةً والمسيحيين بشكل خاص بأحر التهاني عسى ان تولد مع ولادة ​يسوع المسيح​ الآمال والحلول لوطننا الحبيب لبنان.

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