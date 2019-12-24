توقيف سارق خزنة تحتوي مجوهرات وأموال في زغرتا خلال أقل من ساعتين

اعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ – شعبة العلاقات العامة في بيان، بانه بتاريخ 23/12/2019 وحوالي ​الساعة​ ٢٠:٤٥ ادعت إحدى المواطنات لدى مخفر ​زغرتا​ في وحدة الدرك الإقليمي، انها وأثناء تفقدها منزلها الكائن في بلدة العقبة – زغرتا، تبين أن مجهولاً قد أقدم على سرقة خزنة حديدية موضوعة داخل غرفتها، وتحتوي على مجوهرات قدّرت قيمتها بحوالي /100,000/ ​دولار​ أمريكي ومبلغ مالي يقارب الـ /7000/ يورو و/6000/ آلاف دولار أمريكي و /3/ ملايين ليرة لبنانية.

وذكرت انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، التي قام بها عناصر المخفر المذكور بالتنسيق مع ​مفرزة استقصاء الشمال​ _وفي خلال أقلّ من ساعتين_ تمكنت إحدى دوريات المفرزة من توقيف السارق، وتبيّن انه يعمل لدى والد زوج المدعية، ويدعى: س. أ. (مواليد عام ١٩٩٧، سوري). وقد اعترف بعملية السرقة، وجرى ضبط الخزنة التي رماها في النهر بعد الإستيلاء على محتوياتها ثم قام بإخفاء المسروقات تحت التراب، في محيط مكان عمله.

وقد أحيل الموقوف إلى مخفر زغرتا مع المضبوطات، (مبلغ /٤٩٦٥/ دولار امريكي، و/١٥٥٠٠٠٠/ ليرة لبنانية، و/٤٦١٥/ يورو، والمجوهرات)، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص.